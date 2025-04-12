Mardin'de zincirleme kaza: Araçlardan biri cayır cayır yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç, seyir halinde ilerlediği sırada otomobil, yolcu otobüsü ve bir otomobille çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada hafif ticari aracın motor bölümünde alevler yükselirken sürücü yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 01:42

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Kızıltepe- Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 47 PZ 907 plakalı hafif ticari araç, 27 V 3843 plakalı otomobil, 47 H 0229 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ve 04 P 4647 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 47 PZ 907 plakalı hafif ticari araç motor bölümünden alev aldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 sürücüyü hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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