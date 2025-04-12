Esenyurt'ta dehşet anları: Kız arkadaşını bıçakla yaralayıp annesinin ölümüne neden oldu
Esenyurt'ta akşam saatleri kız arkadaşını görmek için evine giden sevgili dehşet saçtı. Tartıştığı kız arkadaşı Melisa Nur G.'yi (17) bıçakla yaralayan Hasan E.(17), anne Sevda G.'nin de (49) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Melisa G.'nin hastanede tedavisi sürerken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Ekipler Hasan E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi görmek için eve geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin kafasına sert bir cisimle vurdu. Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.