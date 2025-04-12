Yaşam

Kayseri'de feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 11 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yol kaza sonrası trafiğe kapatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Kayseri'de feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışının ardından buz tutan zeminde 11 araç zincirleme kazaya karıştı.

Foto: DHAFoto: DHA

Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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