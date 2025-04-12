Kayseri'de feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 11 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yol kaza sonrası trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışının ardından buz tutan zeminde 11 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.