Malatya'da kar yağışı: 5 ilçede tedbirler artırıldı

Malatya'da akşam saatleri etkili olan kar yağışı kent merkezi ve 4 ilçeyi olumsuz yönde etkiledi. Araçlar cadde ve sokaklardan kontrollü olarak ilerlerken il genelindeki ana artellerde tedbirler artırıldı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 00:30

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Malatya'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde kent merkezi ile Darende, Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle karayolları ve trafik ekipleri ana arterlerde tedbir aldı.

Araçlar cadde ve sokaklarda kontrollü ilerlerken, kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü.

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