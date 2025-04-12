Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bitlis'te durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu yolcunun ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 28 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:24

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmaları kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Polis, yabancı uyruklu yolcunun şüpheli hareketleri üzerine yapılan detaylı üst aramasında, ayakkabısına gizlenmiş 7 parça halinde 1 kilo 28 gram Afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu yolcu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.