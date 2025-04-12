İzmir'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 genç öldü

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:25

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Umut E. (21) idaresindeki 45 KB 6296 plakalı otomobil, Kiraz-Alaşehir kara yolunda, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Umut E. ile akrabası Efe Kamil E'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Umut E'nin geçen ay vatani görevini tamamlayıp memleketi Kiraz'a döndüğü öğrenildi.

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