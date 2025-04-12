Beylikdüzü'nde yanan kamyonette hasar oluştu

Beylikdüzü'nde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken yanan karton yüklü kamyonette hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:21

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D-100 kara yolu yan yoldan Topkapı istikametine giden 34 EUJ 299 plakalı karton yüklü kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücünün indiği hareket halindeki araç, park halindeki kamyonete çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından alevlerin söndürüldüğü araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yolda aksayan trafik yoğunluğu daha sonra normale döndü.

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