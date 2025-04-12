Avcılar'da doğal gaz patlaması! 4 katlı binanın önünde korku dolu anlar
Avcılar, Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Avcılar, Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...