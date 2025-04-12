Yaşam

Avcılar'da doğal gaz patlaması! 4 katlı binanın önünde korku dolu anlar

Avcılar, Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Avcılar'da doğal gaz patlaması! 4 katlı binanın önünde korku dolu anlar

Avcılar, Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi.

AVCILAR'DA DOĞAL GAZ PATLAMASI!

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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