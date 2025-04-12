24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 yaşındaki A.Y'nin ilçede bulunduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.