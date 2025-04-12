Çorum’da buzlanma ve sis etkili oldu
Çorum’da buzlanma ve sis etkili oldu. Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesimlerinde de buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda buzlanma ile sis etkili oldu.
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesimlerinde de buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Polis ve kara yolları ekipleri, güzergahta önlem aldı.