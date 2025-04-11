Yaşam

Pendik'te yürekleri ağza getiren anlar: Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Pendik'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişi, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pendik'te yürekleri ağza getiren anlar: Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Olay, Kavakpınar Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan vatandaş, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇERKEN EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

İki otomobil sürücüsüne daha sonra işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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