Pendik'te yürekleri ağza getiren anlar: Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Pendik'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişi, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 05:19

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Olay, Kavakpınar Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan vatandaş, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İki otomobil sürücüsüne daha sonra işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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