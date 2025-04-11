İstanbul'da lodos alarmı: Beyoğlu'ndaki binada çökme meydana geldi
İstanbul'da etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle Beyoğlu'nda bulunan ahşap bir binada çökme meydana geldi. Binanın riskli yapı olması gerekçesiyle mühürlendiği öğrenilirken şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Megakentin birçok ilçesinde çatı uçması yaşanırken park halindeki araçlar maddi hasar aldı.
İstanbul'da gün boyunca etkili olan lodos akşam saatlerinde sağanak yağmurun da yer yer şiddetini artırması ile hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu'nda riskli yapı gerekçesiyle mühürlenen ahşap bina kısmen çökerken, Kağıthane'de rüzgarın etkisiyle uçan çatı araçlara zarar verdi. Küçükçekmece'de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle uçtu.
İstanbul'da etkili olan lodos rüzgarları yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde yağmurun da etkisini artırması ile İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çatı uçmaları ve bina çökmeleri meydana geldi.
Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle binadan koparak çevredeki diğer binalara savruldu. Kopan parçalar evlerin çatı ve balkonlarına düşerken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
KAĞITHANE'DE ÇATI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak'ta ise rüzgar etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki araçların üstüne düştü. 3 araç hasar alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 2 araç olay yerinden çekilirken hasar alan bir kamyonet olay yerinde kaldı.