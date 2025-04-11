İstanbul'da lodos alarmı: Beyoğlu'ndaki binada çökme meydana geldi

Giriş Tarihi: 11.04.2025 04:36

İstanbul'da gün boyunca etkili olan lodos akşam saatlerinde sağanak yağmurun da yer yer şiddetini artırması ile hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu'nda riskli yapı gerekçesiyle mühürlenen ahşap bina kısmen çökerken, Kağıthane'de rüzgarın etkisiyle uçan çatı araçlara zarar verdi. Küçükçekmece'de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle uçtu.

İstanbul'da etkili olan lodos rüzgarları yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde yağmurun da etkisini artırması ile İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çatı uçmaları ve bina çökmeleri meydana geldi.