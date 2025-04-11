İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden huzur denetimi

Giriş Tarihi: 11.04.2025 05:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu, Balat ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak didik didik aranırken sürücülerin belgeleri de kontrol edildi.