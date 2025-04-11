Yaşam

Meydan muharebesini aratmayan kavga!

Başakşehir'de iki grupta bulunan taraflar polis karakolunun önünde birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Meydan muharebesini aratmayan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Meydan muharebesini aratmayan kavga!

Olay, dün gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki gruptaki şahıslar polis merkezi önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

MEYDAN MUHAREBESİNİ ARATMAYAN KAVGA

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslar birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Başakşehir'de meydan muharebesini aratmayan kavgadan görüntü (İHA)Başakşehir'de meydan muharebesini aratmayan kavgadan görüntü (İHA)

Meydan muharebesini aratmayan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kalabalık grubun polis merkezi önünde olmalarına aldırış etmeden birbirine saldırdığı görüldü.