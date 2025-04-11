Bursa'da meyve ağaçları çiçek açtı: Kartpostallık manzaralar

Bursa'da ilkbaharın gelişiyle meyve ağaçları çiçek açtı, bahçeler renk cümbüşüne döndü. Nisan yağmurlarıyla canlanan Bursa Ovası’nda armut, şeftali, elma, kiraz ve siyah incir gibi meyvelerin yetiştiği bahçeler, dronla görüntülenerek kartpostallık manzaralar sundu.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:40

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Bursa'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Nisan yağmurlarının etkili olduğu Bursa Ovası'nda armut, şeftali, elma, kiraz, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte bahçelerdeki ağaçlarda açan çiçekler, adeta görsel şölen oluşturdu.

Rengarenk meyve bahçeleri dronla görüntülendi.

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