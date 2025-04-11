Cani evlat, annesini içindeki şeytanı çıkarmak için boğarak öldürmüş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojisi bozuk 20 yaşındaki şahıs, 53 yaşındaki annesini boğarak öldürdü. Cinayet zanlısının ifadesinde, annesini içindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:23

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Edinilen bilgiye göre olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 20 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Habraş isimli genç, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı boğarak öldürdü. Kadın cenaze işlemlerinin ardından defnedilirken, 20 yaşındaki cinayet zanlısı evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Hasan Habraş'ın annesini içerisindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği ve ağabeyini arayıp "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

Öte yandan mahallede yaşayan komşuları, cinayet zanlısı gencin evin perdelerini siyah perdeyle değiştirdiğini ifade ettiler.

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