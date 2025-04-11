Fırtına hayatı kabusa çevirdi: Çatı uçması nedeniyle elektrikler kesildi

İstanbul'da akşam saatleri kuvvetli olarak etkisini gösteren fırtına, çatı uçmasına neden oldu. Sancaktepe'de yaşanan olayda uçan çatı elektrik tellerine takıldı. İhbar üzerine gelen ekipler sokakta kontrol amaçlı elektrikleri kesmelerinin ardından çatı kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 04:18

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Olay gece saatlerinde Sancaktepe ilçesi Merve Mahallesi Dursun Sokak üzerinde yaşandı. Bir anda başlayan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta elektriği keserek önlem aldı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu çatı kaldırıldı.

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