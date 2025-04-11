Yaşam

Depremzede ailenin yeni yuva mutluluğu: İkinci baharımızı yaşıyoruz

Asrın felaketinde evleri yıkılan Osmaniyeli Tüllüce ailesi, devletin yaptığı yeni evlerine kavuştu. Bahçelerinde ekip-dikme işlemlerine başlayan aile yaşadıkları mutluluğu "İkinci baharımızı yaşıyoruz" diye ifade etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Depremzede ailenin yeni yuva mutluluğu: İkinci baharımızı yaşıyoruz

Asrın felaketinde evleri yıkılan 40 yıllık evli 4 çocuk sahibi Osmaniyeli Mehmet- Emine Tüllüce çifti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Osmaniye'nin Kazmacı Köyü'nde yapılan evlerinde mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Evinin bahçesini ve çevresine çeşitli türde ağaçlar diken emekli Mehmet Tüllüce (65), "Burada yaşamak bize huzur veriyor. Eşimle biz burada ikinci baharımızı yaşıyoruz" dedi.

"HUZUR BULUYORUM"

Osmaniye'nin Tüllüce Köyü'ndeki evleri ağır hasar alması sonucu yıkılan Tüllüce ailesi, kura çekiminde adlarının açıklanmasının ardından hiç vakit kaybetmeden Kazmacı Köyü'ndeki evlerine yerleşti.

Üniversiteyi yeni bitiren oğulları Zafer Tüllüce (25) ile hayatlarını sürdüren aile 3+1 evlerinin çok güzel yapıldığını dile getirdiler.

Oğlu ile birlikte evlerinin bahçesine ve çevresine çeşitli ağaçlar diken Mehmet Tüllüce, "Devletimizin yaptığı her şeyden memnunuz. Bahçeme ağaçları dikerken huzur buluyorum. Doğayla iç içeyiz. Torunlarım da geldiği zaman değmeyin keyfime" diyerek sevincini dile geçirdi.

KUŞLARIN SESİYLE UYANIYORUZ

40 yıllık eşiyle "İkinci baharlarını" yaşadıklarını ifade eden Mehmet Tüllüce, "Evimiz tam karşısı ormanlık alan, kuşların sesiyle uyanıyoruz. Kafamızı dinliyoruz" dedi.

Emine Tüllüce (58) ise, "Böyle bir eve sahip olacağımı sanmıyordum. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Geniş ve ferah Torunlarım geldiği zaman bahçede gönüllerince oynuyorlar. Eve bile girmek istemiyorlar. Ayrıca çok sağlam. Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN