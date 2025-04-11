Depremzede ailenin yeni yuva mutluluğu: İkinci baharımızı yaşıyoruz
Asrın felaketinde evleri yıkılan Osmaniyeli Tüllüce ailesi, devletin yaptığı yeni evlerine kavuştu. Bahçelerinde ekip-dikme işlemlerine başlayan aile yaşadıkları mutluluğu "İkinci baharımızı yaşıyoruz" diye ifade etti.
Asrın felaketinde evleri yıkılan 40 yıllık evli 4 çocuk sahibi Osmaniyeli Mehmet- Emine Tüllüce çifti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Osmaniye'nin Kazmacı Köyü'nde yapılan evlerinde mutlu bir yaşam sürdürüyor.
Evinin bahçesini ve çevresine çeşitli türde ağaçlar diken emekli Mehmet Tüllüce (65), "Burada yaşamak bize huzur veriyor. Eşimle biz burada ikinci baharımızı yaşıyoruz" dedi.
"HUZUR BULUYORUM"
Osmaniye'nin Tüllüce Köyü'ndeki evleri ağır hasar alması sonucu yıkılan Tüllüce ailesi, kura çekiminde adlarının açıklanmasının ardından hiç vakit kaybetmeden Kazmacı Köyü'ndeki evlerine yerleşti.