Depremzede ailenin yeni yuva mutluluğu: İkinci baharımızı yaşıyoruz

Oğlu ile birlikte evlerinin bahçesine ve çevresine çeşitli ağaçlar diken Mehmet Tüllüce, "Devletimizin yaptığı her şeyden memnunuz. Bahçeme ağaçları dikerken huzur buluyorum. Doğayla iç içeyiz. Torunlarım da geldiği zaman değmeyin keyfime" diyerek sevincini dile geçirdi.

Emine Tüllüce (58) ise, "Böyle bir eve sahip olacağımı sanmıyordum. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Geniş ve ferah Torunlarım geldiği zaman bahçede gönüllerince oynuyorlar. Eve bile girmek istemiyorlar. Ayrıca çok sağlam. Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.