Ankara güne karla başladı! Şehir beyaza büründü

Giriş Tarihi: 11.04.2025 08:55

A HABER BÖLGEDE Ankara'da bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu saat 09.00 itibarıyla şehir genelindeki son durumu Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında aktardı. Hacıalioğlu, "Yoğun bir kar yağışı var başkent Ankara'da. Şehrin birçok noktası bembeyaz olmuş durumda. Bizler şu anda Oran'dayız. Burası şehrin yüksek bir noktası ancak alçaklarda da benzer bir durum var. Yollar açık şu an için bir sıkıntı yok. Kartpostallık görüntüler var. Ayakkabıların tamamen karın içerisine gömülüyor. Soğuk bir hava var. Kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başladı. Dün Ankara Valisi cuma günü okullar tatil dedi. Bu periyotta da kar yağışı yarına kadar devam ediyor." dedi.

Vali Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini belirterek "Yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde 1 gün ara verilmiştir." dedi.

Vali Vasip Şahin'in okulların tatil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklama (X)

Vasip Şahin'in açıklamasının tamamı şu şekilde: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."