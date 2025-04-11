Marmaris'te korkunç olay: Yazılım firması ortağı evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 11.04.2025 05:46

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç'tan (46) haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları Koç'u yerde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu 112 Acil İhbar Hattı'na bildirdi. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.