Marmaris'te korkunç olay: Yazılım firması ortağı evinde ölü bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir apartman dairesinde yaşayan yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç’tan (46) haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları Koç’u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen ekipler Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç'tan (46) haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları Koç'u yerde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu 112 Acil İhbar Hattı'na bildirdi. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan ilk incelemelere göre öldüğü tespit edilen Koç'un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin tahkikatının ardından otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.