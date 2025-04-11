Ebrar Sitesi'nde yeni başlangıç, depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı alanlardan Ebrar Sitesi'nde, felaketin yaraları devlet-millet iş birliğiyle sarılıyor. Yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, kısa sürede başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları artık sona gelindi.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:22

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Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerde Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi Ebrar Sitesi'de yaklaşık bin 400 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremin ardından yıkılan blokların yerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan konut inşa süreci hummalı bir şekilde sürdü. Emlak Konut ve TOKİ eliyle yürütülen projede, depreme dayanıklı modern yapılar inşa edilerek afet riskine karşı güçlü bir altyapı oluşturuldu. Ebrar Sitesi'nde yükselen yeni konutlar, hem zemin etüdü hem de mühendislik standartları açısından titizlikle planlandı. Yüksek dayanıklılık düzeyine sahip konutlarda, birinci sınıf izolasyon ve yapı güvenliği ön planda tutuldu. Her bina, deprem yönetmeliğine uygun olarak radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Şubat ayında yapımı tamamlanan konutlarda artık son rötuşlar yapılırken, depremzedeler de yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor. Bölge sakinlerinin yerleşim süreci için ise Valilik ve AFAD koordinasyonunda hazırlıklar sürdüğü belirtildi.

Afetin üzerinden geçen sürede, Ebrar Sitesi'nde yükselen bu yeni yapılar, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalktığının somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Ebrar Sitesi inşaat sahası genel formeni Yusuf Koçyiğit, "Dairelerimiz artık bitmek üzere son günlerdeyiz. Bir an önce depremzedelere teslim etmek istiyoruz. Burada 678 konut ve 97 bağımsız ticari alanlarımız mevcut. Evlerimiz bitti, peyzaj çalışmaları da bitmek üzere artık anahtar teslimleri başladı ve kısa sürede tamamlayıp teslim etmek istiyoruz" dedi.

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