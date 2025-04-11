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Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bolu Dağı Tüneli kesiminde 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda karlı havada 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

BOLU'DA İSTANBUL YÖNÜNÜ ULAŞIMA KAPATAN ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, hafif ticari araç, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR, karlı havada zincirleme kazaya karıştı.

Zincirleme kazada bir yolcu otobüsü de hasar aldı. (DHA)Zincirleme kazada bir yolcu otobüsü de hasar aldı. (DHA)

Kazada 10 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından İstanbul yönü trafiğe kapanırken 10 kişi ise yaralandı. (DHA)Kazanın ardından İstanbul yönü trafiğe kapanırken 10 kişi ise yaralandı. (DHA)

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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