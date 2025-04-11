Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Giriş Tarihi: 11.04.2025 15:15

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, hafif ticari araç, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR, karlı havada zincirleme kazaya karıştı.

Zincirleme kazada bir yolcu otobüsü de hasar aldı. (DHA)

Kazada 10 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.