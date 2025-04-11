Bayrampaşa'da tekmeli yumruklu kavga! Ortalık karıştı silahına sarıldı

Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:50

Bayrampaşa'da caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden biri yanında bulunan silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bölgede devriye gezen ekipler, silah sesi üzerine kavgaya müdahale etti. Silahlı tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi. Caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı.