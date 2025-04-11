Yaşam

Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Edremit-Balıkesir kara yolu Eğmir Mahallesi kavşağında, M.A. yönetimindeki 34 KTA 950 plakalı otomobil devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.A. ve beraberindeki D.A, ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.