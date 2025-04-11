Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
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Edremit-Balıkesir kara yolu Eğmir Mahallesi kavşağında, M.A. yönetimindeki 34 KTA 950 plakalı otomobil devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.A. ve beraberindeki D.A, ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.