Bartın'da feci kaza: Bacayı temizlerken beton zemine çakıldı

Bartın'ın Orduyeri mahallesinde tek katlı müstakil binada yaşayan adam, evde sobasının tütmesi sonucu bacaya çıktı. Baca temizlemek için çatıya tırmandığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 02:03

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Bartın'da baca temizlemek için çatıya çıkan şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi 195. Sokak, Fatih Parkı yakınında bulunan tek katlı müstakil binada kendi başına yaşayan 35 yaşındaki E.Y. evde yattığı sobanın tütmesi üzerine çatıdaki bacaya bakmaya çıktı. Bacayı temizlerken dengesini kaybeden E.Y, yaklaşık 4 metre yüksekten beton zemine çakıldı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesinin ardından E.Y., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan E.Y.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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