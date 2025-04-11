Marmaris'te facia: Dönüş yapan TIR elektrikli bisikletliye çarptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halinde ilerleyen elektrikli bisiklet sürücüsü, o anlarda kavşakta dönüş yapan TIR'ın kör noktasından girince dorsenin altında kaldı. Olayda bisikletli sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 02:33

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Kaza, akşam saatlerinde Marmaris eski Datça yolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.K., aynı istikamette ilerleyen ve dönüşe yapmak isteyen tırın kör noktasında girince dorsenin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen M.K. ileri tetkik ve tedavi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförünün cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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