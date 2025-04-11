Ordu'da feci ölüm: Genç işçi kendini iş makinesine kaptırdı!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir çöp ayrıştırma tesisinde kendini iş makinesine kaptıran 26 yaşındaki Soner Altın, hayatını kaybetti.
Bir çöp ayrıştırma tesisinde işçi olarak çalışan Soner Aydın (26) bir anlık dengesini kaybetmesinin ardından kendini iş makinesine kaptırdığı belirtildi. Olay yerinde sağlık ekipleri ilk incelemesinin ardından Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Soner Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
BAŞKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından yayınladığı taziye mesajında, "Değerli mesai arkadaşımız Soner Altun kardeşimizin elim bir kaza sonucu vefat etmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.