Ordu'da feci ölüm: Genç işçi kendini iş makinesine kaptırdı!

Giriş Tarihi: 11.04.2025 01:52

Bir çöp ayrıştırma tesisinde işçi olarak çalışan Soner Aydın (26) bir anlık dengesini kaybetmesinin ardından kendini iş makinesine kaptırdığı belirtildi. Olay yerinde sağlık ekipleri ilk incelemesinin ardından Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Soner Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.