Ankara'da çıkan yangın evi küle çevirdi
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Seyhamamı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, Mehmet Dündar'a ait olduğu öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.