19 yaşındaki çobanı öldüren sanıklara tutuklama talebi

Şırnak’ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada bıçaklanarak öldürülen çoban Kamil Arslan cinayetine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 01:15

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Şırnak ili İdil ilçesi Sırtköy beldesi Aslantepe mezrası Kuvak meralık alanında Kamil Arslan'ın hayvan otlatırken bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin İdil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler S.A., A.A. ve T.Ş.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderilirken 1 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakim karşına çıkan üç şüpheliden S.A ve A.A. kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken T.Ş. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri serbest bırakıldı.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle devam ediyor.

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