Yaşam

Şiddetli rüzgar tadilat iskelesini uçurdu! 3 araçta maddi zarar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tadilat yapılan bir binada iskele şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Büyük bir şiddetle yere düzen iskele 2 aracın zarar görmesine neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Şiddetli rüzgar tadilat iskelesini uçurdu! 3 araçta maddi zarar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bir anda yağan yağışla zor anlar yaşarken, çıkan şiddetli fırtına nedeniyle de olumsuz anlar meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde bir binanın tadilatı için kurulan iskele şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Şiddetli rüzgarda devrilen tadilat iskelesi 3 aracın üzerine düştü / İHAŞiddetli rüzgarda devrilen tadilat iskelesi 3 aracın üzerine düştü / İHA

Üzerine iskele devrilen 3 aracın camları ve bagajlarında maddi hasar oluştu. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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