Şiddetli rüzgar tadilat iskelesini uçurdu! 3 araçta maddi zarar

Giriş Tarihi: 11.04.2025 01:29

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bir anda yağan yağışla zor anlar yaşarken, çıkan şiddetli fırtına nedeniyle de olumsuz anlar meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde bir binanın tadilatı için kurulan iskele şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.