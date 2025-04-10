Yaşam

Diyarbakır’da aile kavgasında kan aktı! Yaralılar var

Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kan donduran olayda 5 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Diyarbakır’da aile kavgasında kan aktı! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Tabanca ve kalaşnikofların kullanıldığı kavgada Ali E., Nebi E., Lokman E., Abdülsamet E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haydar Dursun ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı varDiyarbakır’da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN