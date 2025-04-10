Yaşam

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Hatay’da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. 5 yolcunun bulunduğu otobüs bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde, Hatay - Sivas seferini yapan ve içerisinde 5 yolcu bulunan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Aracın ön kısmındaki yangını fark eden araç şoförü yolcuları araçtan indirerek güvenlik önlemi aldı.

Foto: İHAFoto: İHA

Çevredeki bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle alevler yangın tüpüyle söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu.

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