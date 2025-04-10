Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Hatay’da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. 5 yolcunun bulunduğu otobüs bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde, Hatay - Sivas seferini yapan ve içerisinde 5 yolcu bulunan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Aracın ön kısmındaki yangını fark eden araç şoförü yolcuları araçtan indirerek güvenlik önlemi aldı.
Çevredeki bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle alevler yangın tüpüyle söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu.