Yaşam

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Hisar Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 55 ALU 842 plakalı SUV tipi araç, 298. Sokak'ta seyir halindeki Kadirhan A.'nın kullandığı 34 RCP 55 plakalı otomobile çarptı.

Foto: İHAFoto: İHA

Kazada sürücülerin yanı sıra SUV tipi araçta bulunan Uğurcan T., Baran T., otomobilde bulunan Emine ve Turhan A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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