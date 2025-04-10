Samsun'da etil alkol operasyonu: Kolilere gizlenmiş halde 2 ton ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde şehirlerarası taşımacılık yapan bir kamyonu durduran ekipler kolilere saklanmış halde 2 ton etil alkol ele geçirdi. Ekipler tarafından kamyon şoförü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tekkeköy ilçesinde şehirlerarası taşımacılık yapılan bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, e-ticaret sitelerinin logolarıyla kamufle edilen kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol bulundu.
Kamyonun sürücüsü M.E. (47) gözaltına alındı.