Samsun'da etil alkol operasyonu: Kolilere gizlenmiş halde 2 ton ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde şehirlerarası taşımacılık yapan bir kamyonu durduran ekipler kolilere saklanmış halde 2 ton etil alkol ele geçirdi. Ekipler tarafından kamyon şoförü gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 05:33

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tekkeköy ilçesinde şehirlerarası taşımacılık yapılan bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, e-ticaret sitelerinin logolarıyla kamufle edilen kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol bulundu.

Kamyonun sürücüsü M.E. (47) gözaltına alındı.

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