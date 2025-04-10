Sarıyer'de katliam gibi kaza! Okul servisiyle pikap çarpıştı: Yaralılar var

Sarıyer'de katliam gibi bir kaza yaşandı. Okul servisiyle pikap çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Feci kazada, 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 17:40

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Kaza saat 16.00 sıralarında İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde meydana geldi.

(Foto: DHA)

Caddede ilerleyen Çağlar Ethem Ünlü(46) idaresindeki 34 ESD 024 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Ercan Karataş(46) idaresindeki 34 MIL 13 plakalı araca çarptı.

Kontrolden çıkan pikap, refüj üzerinden karşı yöne geçerek Zekeriya Talanay idaresindeki 34 LAU 520 plakalı okul servisiyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde, pikap sürücüsü Ünlü ile okul servisi sürücüsü Talanay ve servisteki 9 öğrencinin çeşitli yerlerinden yaralandıkları anlaşıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler ile H.Ç., B.P., E.T.U., S.M. ve Y.E.T. isimli öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hafif şekilde yaralanan 4 öğrenci ise olay yerindeki ambulanslarda tedavi edilerek polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, araç yoğunluğu oluştu. Cadde, kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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