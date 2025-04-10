Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! KKTC’ye 5 büyük proje

Bakan Kurum, KKTC'ye yapılacak olan 5 yeni proje hakkında müjde verdi. (A Haber arşiv)

"TOKİ'MİZLE KIBRIS'TA YENİ SOSYAL KONUTLAR YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, KKTC vatandaşlarına TOKİ ile sosyal konut projesi müjdesini de verdi: "Asıl müjdemizi sona sakladım. Beklentinin büyük olduğunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 3.3 milyon konutu dönüştürmüş, 1.4 milyon sosyal konut üretmiş ve şu an 11 ilimizde asrın felaketinde aynı anda 500 bin konut yapan ülke olarak; bu tecrübemizi Kıbrıslı kardeşlerimiz için de kullanacağız. Bu manada TOKİ'mizle Kıbrıs'ta yeni sosyal konutlar yapacağız. Bu muhteşem projemizi de Sayın Cumhurbaşkanımız mayıs ayındaki ziyaretinde detaylarını sizlerle paylaşacak."

GÜÇLÜ KIBRIS VİZYONUNA KATKI

Bakan Kurum, "Kıbrıs'ta hiçbir çalışmamızı parçalı olarak düşünmüyoruz. Aksine, inşa ettiğimiz her eseri; Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar beyefendinin Güçlü Kıbrıs Vizyonu ekseninde; hükümetimizin yoğun gayretleri neticesinde, bir bütünün parçaları olarak hayata geçiriyoruz" dedi.



KKTC MASTER PLANI KARARLILIKLA UYGULANACAK

Türkiye'nin KKTC Master Planı'nı hayata geçirecek adımların kararlılıkla uyguladığının altını çizen Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla; Kıbrıs Türk halkının gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına alacak KKTC Master Planımızı hayata geçirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu planla inşallah Akdeniz'in en özel cazibe merkezi olacak Kıbrıs'ta ülkenin imarından arazi planlamasına, yeşil alanlarından altyapısına kadar her şeyi düşünen, buradaki istihdamı ve üretimi olabilecek en yüksek noktaya taşıyan bir şehircilik anlayışını hep birlikte ortaya koyacağız. Bu noktada Kıbrıs'ın tarihi derinliğine ve devlet gücüne yaraşır mekanlara kavuşmasını çok önemsiyoruz."



"KIBRIS TÜRK HALKI EN İYİ İMKANLARLA ADALET HİZMETİ ALACAK"

Bakan Kurum, bugün temeli atılan yüksek mahkeme binasıyla ilgili de şunları söyledi: "Yüksek mahkememiz bittiğinde mahkeme salonlarıyla, toplantı ve tören alanlarıyla muhteşem bir eser olacak. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımız çok daha güzel mekanlarda hizmet verecek. Kıbrıs Türk halkı en iyi imkanlarla, en donanımlı mekanlarda adalet hizmeti alacak."



"BİLİME, TARİHE, ECDADA KIYMET VEREN BİR NESİL YETİŞECEK"

Millet kütüphanesinin ise tamamlandığında KKTC'nin güçlü nesillerini yetiştirecek bir ilim merkezi olacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Bilime, tarihe, ecdada kıymet veren; milli şuuru yüksek, adalet, merhamet ve şefkat duygusu sağlam bir nesil burada yetişecek. Ada'da yarım asırdan fazla süredir adalet mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkına destek vermeye, kardeşlerimizle ekmeğimizi, suyumuzu, geleceğimizi paylaşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

YAPIMI TAMAMLANAN KÜLLİYEDE İNCELEME

Bakan Kurum, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nca düzenlenen "Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni"ne de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Kurum daha sonra TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde incelemelerde bulundu. Türkiye heyetine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki bürokratlar eşlik etti.