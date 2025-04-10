Ankara'da maden ocağında facia! Bakan Işıkhan'dan işçilere ziyaret

Giriş Tarihi: 10.04.2025 18:40

Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi. Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 13'ü basınç etkisiyle yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden 2'si Ankara'ya sevk edildi.

Maden işletmesi tarafından yapılan açıklamada, "Üretim faaliyetlerinin devam ettiği K03 panosunda çalışanların bulunmadığı ayak arkası tavan taşının kırılmasıyla oluşan ters hava akımı nedeniyle alt taban yolunda sistemi kontrol eden vardiya amiri maden mühendisi Enis Özdemir ve sistem yol vericisi Ferdi Güney isimli çalışanlarımız hava akımından oluşan toz nedeniyle kaçarken çalışma alanında bulunan metal muhafazaya çarparak kazalanmışlardır. Vardiyada çalışan diğer 12 personelimiz de oluşan hava akımı ve toz nedeniyle kaçış esnasında hafif şekilde yaralanmışlardır. Bu 12 personelimiz, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde gerekli kontrolleri yapılıp, taburcu edilmiştir" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, açıklamada, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını bildirdi. Şahin, olay sırasında maden ocağında 29 işçinin bulunduğunu, bunlardan 13'ünün yaralandığını ifade ederek, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.

Fotoğraf-Bakan Işıkhan X hesabı

BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞÇİLERE ZİYARET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaralanan maden işçilerini hastanede ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda yaşanan elim kaza sebebiyle yaralanan maden işçisi kardeşlerimizi tedavi gördükleri Etlik Şehir Hastanesinde Ankara Milletvekilimiz Asuman Erdoğan, Bartın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay ile ziyaret ettik. İşçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan acil şifalar temenni ediyor, kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."