Çayırhan’da maden ocağında göçük!

Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2’si ağır 13 işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:03

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Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk edildi.