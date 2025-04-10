Nevşehir'de su birikintisi kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 10.04.2025 05:07



Foto: İHA

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 1 kadın yaralandı. Yaralı kadın kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kazayı anlatan TIR sürücüsü Hasan Tahsin K. "Araç solumdan geçerken su birikintisine girdi. Bu arada bana da ufak bir teması oldu." dedi.



Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü Tolga Ö.'nün yapılan alkol testinde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.