Sakarya'daki limanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:32

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Alınan bilgiye göre, Karasu Limanı'nda Ro-Ro gemisine giren tır sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu (60) ile gemi personeli O.Ö (25) arasında tırın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Çubukçuoğlu, aracından aldığı bıçakla O.Ö'ye saldırdı. Elinden yaralanan O.Ö., elinden bıçağı aldığı tır sürücüsünü göğsünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çubukçuoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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