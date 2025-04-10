Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal için son görev!
Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal (84), Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Ersun Yanal cenazede kendisini yalnız bırakmayan yakınlarının taziyelerini kabul etti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de hayatını kaybetti.
Bahriye Yanal'ın cenazesinin bugün Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedildi.
Teknik direktör Ersun Yanal cenazede kendisini yalnız bırakmayan yakınlarının taziyelerini kabul etti.