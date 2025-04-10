Yaşam

Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal için son görev!

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal (84), Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Ersun Yanal cenazede kendisini yalnız bırakmayan yakınlarının taziyelerini kabul etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal için son görev!

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Bahriye Yanal'ın cenazesinin bugün Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Teknik direktör Ersun Yanal cenazede kendisini yalnız bırakmayan yakınlarının taziyelerini kabul etti.

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