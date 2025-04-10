Konya'da kar sürprizi

Konya'da, dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, bazı bölgeler beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:28

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Bu yıl kış aylarında yeterli yağış olmaması nedeniyle kurak bir dönem geçiren Konya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün akşam kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir ilçesi beyaza büründü.

Meteorolojik verilere göre karla karışık yağmur yağışlarının pazartesi gününe kadar devam etmesi ve hava sıcaklığının da artması bekleniyor.