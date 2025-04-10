Kayseri'de hayvanları otlatmak için çıkan çoban ölü bulundu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan İsmail Çelikkanat, uzun süre kendisinden haber alınamayınca yakınları ihbarda bulundu. Çelikkanat için ekipler arama çalışmaları başlatılmasının ardından yaklaşık 5 saat sonra dağlık alanda ölü bulundu. Çelikkanat'ın ölümü üzerine ekipler soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 04:58

Paylaş



ABONE OL

Yahyalı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çelikkanat, saat 16.00 sıralarında küçükbaşlarına ot toplamak için evinden çıktı. Uzun süre eve dönmeyen Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı. Çelikkanat, saat 21.00 sıralarında evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelikkanat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Çelikkanat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN