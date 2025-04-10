Yaşam

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Ses kayıtları şoke etti! Kendini melek eşini mehdi ilan etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birkaç gündür konuşulan olay akıllara durgunluk verdi. Dün yayına kılıçla gelen İsmail Cevizci'nin kendisini 14. melek ilan eden gelini bugün canlı yayına geldi. Tüm ailesini dolandırmakla suçlanan 24 yaşındaki Naciye, hakkındaki iddiaları reddederken Müge Anlı, olaya ilişkin ses kayıtlarının içeriğini anlattı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Ses kayıtları şoke etti! Kendini melek eşini mehdi ilan etti

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez inanılması güç bir dosyayla gündemde. Programa Çankırı'dan katılan İsmail Cevizci'nin anlattıkları, hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenleri adeta şoke etti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

'SEN HZ. HAMZA'SIN' DEDİ

İsmail, kardeşinin evlendiği Naciye isimli kadının, dini kullanarak ailesini dolandırdığını ileri sürdü. Naciye'nin "Kılıcı Cebrail babam getirdi" dediğini anlatan İsmail, şu ifadeleri kullandı:

"Benim öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu."

Tüm ailenin Naciye'ye inandığını anlatan Müge Anlı "Palu Ailesi'ne benzer şekilde buna inanmış. Kocası da mehdi mi? Her 3 kişiden biri mehdi" dedi.

Cevizci, dolandırıcı olduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu Naciye yüzünden büyük maddi kayıplar yaşadığını ifade etti. Cevizci, annesinin doğumda bir çocuğunu kaybettiğini açıklayarak, "Annem hep o kaybettiği çocuğun yaşadığına inanırdı. Naciye rüyasında kardeşimizin yaşadığını gördüğünü söyledi. Sonra bu kardeşimizin Hollanda'da yaşadığını anlattı. Kardeşimiz ile görüştüğünü söyleyerek bizden DNA için 50 bin TL istedi. Parayı verdik sonra kardeşimizin ona ahlaksız mesajlar attığını söyledi." dedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

ELEKLER ÜZERİNDEN PARA GÖNDERDİ

İsmail Cevizci, yıllar önce amcasının oğlunun bir kadını kaçırdığını, daha sonra anlaşamayarak kadını kendi isteğiyle evine bıraktıklarını söyledi. Ancak bu olayın ardından Naciye'nin aileye gelip, "Kıza yolda tecavüz etmişler. Sorumluluk sizde. Evlerinizi satın, ben kıza parayı vereyim ki sizi affetsin" dediğini öne sürdü.

Dolandırılan adam, "Melekler üzerinden paraları göndereceğim" diyen Naciye'nin amcasının oğlu Hamza'ya ve kendisine evini sattırdığını ileri sürdü.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

ALTIN VAADİYLE EVİ KAZDIRDI

Cevizci'nin son açıklamaları, izleyenleri bir kez daha şoke etti. Naciye'nin etkisiyle yıllarca çeşitli şeylere inandıklarını anlatan Cevizci, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Naciye bana ve kardeşime, annesinin evinin eski bir kilise olduğunu ve içinde altın saklı olduğunu söyledi. Daha önce başkalarının da oradan altın bulduğunu anlattı. Bize de bulacağımızı söyleyince kazmaya başladık. 19 gün boyunca kazdık, sonra polislere yakalandık."

Ancak olaylar bununla da bitmedi. Cevizci, Naciye'nin her durumu mistik bir açıklamayla geçiştirdiğini belirterek, "Polise yakalanmamızın ardından, Yukarıdan emir geldi. Şanlıurfa'ya gideceksiniz, orada kaçak tütün satacaksınız' dedi. Gittik, orada da yakalandık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

PEYGAMBERİMİZİN SAÇI EVİNDE

İsmail, kardeşi Hamza'nın eşi Naciye'nin getirdiği kılıcı da yayına getirdi. Kılıcın Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının bir replikası olduğu anlaşıldı. Naciye'nin 'üç harflilerden koruması' için kendilerine muska verdiğini de söyleyen İsmail Cevizci, Naciye'nin evinde Peygamberimizin saçı olduğunu iddia etti. Yayına bağlanan ailenin yakını Mustafa, İsmail'in içine cin girdiğini anlatarak, Naciye'nin Facebook'tan yaptığı bir paylaşımında 'Ben mehdiyim yavaş yavaş geliyorum' dediğini iddia etti.

SES KAYITLARI ŞOKE ETTİ

İsmail, pes dedirten olayların ses kaydına sahip olduğunu belirtti. Yayına bağlanan Naciye iddiaları reddederken ses kaydının ise dinlenmesini istemediğini belirtti. Anlı, yayından sonra ses kaydını dinleyeceğini açıkladı. Programın 10 Nisan tarihli bölümünde Naciye ve eşi Uğur da stüdyoya geldi. Müge Anlı, saçmalığın boyutunu "Peygamber efendimiz evlerine gelmiş. Oturup televizyon izlemişler. Ses kayıtlarında böyle şeyler var" diyerek anlattı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Naciye, çok ağır kayıplar verdiğini ve bu yüzden hastalık geçirdiğini söyleyerek, aile bireylerinin paralarını aldığı iddiasını reddetti. Naciye, "Dekont varsa dekont getirsinler. Hukuki yollara başvursunlar" dedi.

İsmail ve Uğur'un annesi Hatice ve Ahmet Cevizci de yayına bağlandı. Anlı, Ahmet Bey'e "Sizin de ses kayıtlarınız var. Göklerden haber bekliyormuşsunuz. Bu olaylar nasıl başladı?" şeklinde bir soru yöneltti. Ahmet Bey, "Kızımın psikolojisi bozukken yaşandı bunlar. " diyerek yanıt verdi.

"CENNETE GİRME SÖZÜ VERDİ"

Hamza Bey, kredi çektiğini parasını ve Uğur ve Naciye'ye gönderdiğini söyledi. İkili Hamza Bey'den kendilerine para gelmediğini ifade etti. Yayına bağlanan İsmail Bey'in kayınbiraderi Ramazan Bey, "Benim hasta ablam var. Felç geçirmişti. Ablamı ayağa kaldıracak hocalar olduğunu ve 13-15 bin TL karşılığında kardeşimin ayağa kalkacağını söylediler" dedi.

Hamza Bey'in oğlu Berat ise; "2019 yılında önce arabamız satıldı. Günahına karşılık babam evimizi sattı. Naciye, babama cennete girme sözü vermiş" şeklinde konuştu.