Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Ses kayıtları şoke etti! Kendini melek eşini mehdi ilan etti

Giriş Tarihi: 10.04.2025 17:03

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez inanılması güç bir dosyayla gündemde. Programa Çankırı'dan katılan İsmail Cevizci 'nin anlattıkları, hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenleri adeta şoke etti.

Kaynak: ATV

'SEN HZ. HAMZA'SIN' DEDİ

İsmail, kardeşinin evlendiği Naciye isimli kadının, dini kullanarak ailesini dolandırdığını ileri sürdü. Naciye'nin "Kılıcı Cebrail babam getirdi" dediğini anlatan İsmail, şu ifadeleri kullandı:

"Benim öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu."

Tüm ailenin Naciye'ye inandığını anlatan Müge Anlı "Palu Ailesi'ne benzer şekilde buna inanmış. Kocası da mehdi mi? Her 3 kişiden biri mehdi" dedi.

Cevizci, dolandırıcı olduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu Naciye yüzünden büyük maddi kayıplar yaşadığını ifade etti. Cevizci, annesinin doğumda bir çocuğunu kaybettiğini açıklayarak, "Annem hep o kaybettiği çocuğun yaşadığına inanırdı. Naciye rüyasında kardeşimizin yaşadığını gördüğünü söyledi. Sonra bu kardeşimizin Hollanda'da yaşadığını anlattı. Kardeşimiz ile görüştüğünü söyleyerek bizden DNA için 50 bin TL istedi. Parayı verdik sonra kardeşimizin ona ahlaksız mesajlar attığını söyledi." dedi.