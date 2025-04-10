Mide bulandıran liste yenilendi! Kıymada eşek eti köfteye ne varsa koymuşlar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün yayımladığı taklit ve tağşiş listesi yine ağızları açık bıraktı. Yeniden gündeme getiren listede, sadece peynir ve tereyağında değil, kırmızı ette de mide bulandıran hileler ortaya çıktı. Gıda güvenliğini tehdit eden sahtekarlıklar bu kez de sınır tanımadı. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi, gıda sektöründe ciddi ihlallerin yaşandığını ortaya koydu. Denetimler sonucunda, bazı ürünlerde tüketici sağlığını tehdit eden unsurlar tespit edildi.
Et Ürünlerindeki İhlaller:
Köfte Ürünleri: Kırıkkale'de faaliyet gösteren Demirbaş Kasabı'nın "Kasap Köfte" ürününde deri, dil ve baş eti bulunduğu belirlendi.
Kıyma Ürünleri: Gaziantep'te hizmet veren Merve Temizlik adlı yemek şirketinin kıyma ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti (at veya eşek eti) tespit edildi.
Süt ve Süt Ürünlerindeki İhlaller:
Tereyağı Ürünleri: Bilal Koç markalı tereyağında bitkisel yağ kullanıldığı saptandı.