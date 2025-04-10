Yaşam

Mide bulandıran liste yenilendi! Kıymada eşek eti köfteye ne varsa koymuşlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün yayımladığı taklit ve tağşiş listesi yine ağızları açık bıraktı. Yeniden gündeme getiren listede, sadece peynir ve tereyağında değil, kırmızı ette de mide bulandıran hileler ortaya çıktı. Gıda güvenliğini tehdit eden sahtekarlıklar bu kez de sınır tanımadı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mide bulandıran liste yenilendi! Kıymada eşek eti köfteye ne varsa koymuşlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi, gıda sektöründe ciddi ihlallerin yaşandığını ortaya koydu. Denetimler sonucunda, bazı ürünlerde tüketici sağlığını tehdit eden unsurlar tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı (AA)Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı (AA)

Et Ürünlerindeki İhlaller:

Köfte Ürünleri: Kırıkkale'de faaliyet gösteren Demirbaş Kasabı'nın "Kasap Köfte" ürününde deri, dil ve baş eti bulunduğu belirlendi.

Kıyma Ürünleri: Gaziantep'te hizmet veren Merve Temizlik adlı yemek şirketinin kıyma ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti (at veya eşek eti) tespit edildi.

Özellikle Merve Temizlik adlı şirkette bulunan kıymada eşek eti tespit edilmesi mide bulandırdı (AA)Özellikle Merve Temizlik adlı şirkette bulunan kıymada eşek eti tespit edilmesi mide bulandırdı (AA)

Süt ve Süt Ürünlerindeki İhlaller:

Tereyağı Ürünleri: Bilal Koç markalı tereyağında bitkisel yağ kullanıldığı saptandı.

Öte yandan tereyağlarında da bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi (AA)Öte yandan tereyağlarında da bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi (AA)

Baharat Ürünlerindeki İhlaller:

Baharat Karışımları: Diyar Baharat, Paprika ve Nur Ovalı markalarına ait ürünlerde yabancı maddeler bulundu.

Gıda Boyası Kullanımı: Gold Baharat markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

Çok sayıda baharatta da gıda boyası ve yabancı madde bulundu (AA)Çok sayıda baharatta da gıda boyası ve yabancı madde bulundu (AA)

YASAL İŞLEM UYGULANACAK

Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve ihlal tespit edilen firmalara yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.

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