Mide bulandıran liste yenilendi! Kıymada eşek eti köfteye ne varsa koymuşlar...

Giriş Tarihi: 10.04.2025 16:50

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi, gıda sektöründe ciddi ihlallerin yaşandığını ortaya koydu. Denetimler sonucunda, bazı ürünlerde tüketici sağlığını tehdit eden unsurlar tespit edildi.