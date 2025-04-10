Kırıkkale'ye don uyarısı! Nisan ayında kara kış geri döndü
Kırıkkale'de bahar havası beklenirken kış aniden yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehir merkezinde kar yağışı görüldü. Ana artellerde tuzlama çalışması başlatılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden zirai don uyarısı yapıldı.
Kırıkkale'de gün boyunca etkili olan yağmurun ardından, gece saatlerinde hafif kar yağışı görüldü. Nisan ayında yağan kar, vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi. Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kırıkkale için zirai don uyarısı yaptı. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Bereketli bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunan Şevket Karataş, "Kışın görmediğimiz karı nisan ayında gördük. Şükürler olsun, bereket yağıyor. İnşallah çiftçilerimize de faydalı olur, bolluk ve bereketli bir yıl geçiririz inşallah" dedi.
İbrahim Atasever ise, "Beklemediğimiz kar nisan ayında geldi. Bu da bize sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.