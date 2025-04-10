Yaşam

Hakkari'deki fırtınalı hava elektrik tellerinde kıvılcım oluşturdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle, yol üzerinde bulunan elektrik tellerinin birbirine değmesiyle alev kıvılcımları çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Hakkari'deki fırtınalı hava elektrik tellerinde kıvılcım oluşturdu

Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, tehlikeleri de beraberinde getirdi. Hakkari ve içlerinde çatı uçmaları, araç hasarları ve su baskınlarının yaşanması sürerken, Yüksekova'da fırtına etkisini aralıklı olarak sürdürüyor.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçenin Güngör Mahallesi'ne yakın geçen çevre yolunda bulunan direklerdeki tellerin birbirine değmesiyle oluşan alev kıvılcımları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bununla beraber ilçede yaşanan elektrik sıkıntısına karşı VEDAŞ ekipleri de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Foto: İHAFoto: İHA

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiye şefliği ve Yüksekova 117. karayolları şefliğinin ekipleri çalışmalarına farklı bölgelerde aralıksız devam ediyorlar.

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