Hakkari'deki fırtınalı hava elektrik tellerinde kıvılcım oluşturdu

Giriş Tarihi: 10.04.2025 03:07

Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, tehlikeleri de beraberinde getirdi. Hakkari ve içlerinde çatı uçmaları, araç hasarları ve su baskınlarının yaşanması sürerken, Yüksekova'da fırtına etkisini aralıklı olarak sürdürüyor.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçenin Güngör Mahallesi'ne yakın geçen çevre yolunda bulunan direklerdeki tellerin birbirine değmesiyle oluşan alev kıvılcımları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bununla beraber ilçede yaşanan elektrik sıkıntısına karşı VEDAŞ ekipleri de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.