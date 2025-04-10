Çanakkale'de ev yangını: 1 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan ev yangınında 79 yaşındaki kadın dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:08

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Biga'ya bağlı Güleç köyünde bir evde saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası eve giren ekipler Hüsniye Balkan'ın cansız bedenini buldu.

Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Balkan'ın yangın esnasında çıkmaya çalışırken evin giriş kapısını önünde dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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