Kocaeli'de iki katlı evin bacasında korkutan yangın!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın baca kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken alevler kontrol altına alındı.
Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın bacasında yangın meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında yalnız yaşayan S.B.'nin evinin bacasında çıkan yangını fark eden çevredekilerin 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EVDE KİMSENİN BULUNMAMASI FELAKETİ ÖNLEDİ
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.