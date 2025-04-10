Kocaeli'de iki katlı evin bacasında korkutan yangın!

Giriş Tarihi: 10.04.2025 00:56

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın bacasında yangın meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında yalnız yaşayan S.B.'nin evinin bacasında çıkan yangını fark eden çevredekilerin 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.