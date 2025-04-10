Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil fıstık bahçesine uçtu: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin fıstık bahçesine uçtuğu kazada 19 yaşındaki Hatice Bakır yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Aracın arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak taklalar attığı ve yol kenarındaki Antep fıstığı bahçesine savrulduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:52

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde lastiği patladıktan sonra savrularak fıstık bahçesine uçan otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

TAKLA ATIP FISTIK BAHÇESİNE UÇTU

Kaza, Nizip-Birecik karayolu bölge trafik yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen Cuma Ö. idaresindeki Hyundai marka otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan otomobil, taklalar atıp bir süre savrulduktan sonra yol kenarındaki Antep fıstığı bahçesine uçarak durabildi. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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